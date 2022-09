Recentemente, a atriz Giovanna Antonelli surpreendeu o público ao revelar que pretende dar uma pausa na sua carreira na televisão. Porém, antes do afastamento, ela irá voltar a interpretar a famosa delegada Helô, de Salve Jorge, em Travessia, nova novela da Globo.

Em entrevista à Revista Quem, a atriz revelou que precisa de uma pausa para se reinventar. “Depois de fazer novela durante pandemia (Quanto Mais Vida, Melhor!) e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, explica.

“Mas não tinha como não estar participando dessa ideia de fazer a delegada Helô. Para mim, ela merecia esse espaço maior mesmo. A Helô é uma personagem justa, mulher de caráter reto, sempre com sede de Justiça. Eu me sinto representada”, ressalta.

Mais novidades Assim como a delegada, o seu par romântico, o advogado Stenio (Alexandre Nero), também marcará presença na substituta de Pantanal. Porém, os dois retornam separados e em clima de gato e rato.

“Basicamente final feliz não funciona em novela, tem que ter conflitos. Inteligentemente, a Gloria começa a novela com eles separados. A semente é a mesma, aquela coisa típica gato e rato, divertida. A gente vai passear sobre isso no humor, drama, afeto e carinho. Além disso, tem a passagem de tempo inevitável que é bacana. Os personagens são os mesmos, mas com suas mudanças”, explica Nero.

A autora explica que a volta dos personagens tão queridos era um pedido do público. Ela adianta que diferente do que ocorreu em Salve Jorge, a história deles não se limita ao romance.

O post Após anunciar pausa, Giovanna Antonelli diz que precisa se reinventar apareceu primeiro em Metrópoles.