Após assumir que tem mais de 40 brinquedos adultos, Sabrina Sato exibe corpo molhado: “Printei”

Ela tá como!? Sabrina Sato, apresentadora, influenciadora digital e modelo, fechou a noite da última sexta-feira (29) com uma foto de tirar o fôlego. Nela, a musa aposta em um maiô chamativo para tirar foto em mais um dia de sol e bronzeamento na piscina.

“Um dia tranquilo por aqui”, escreveu a musa na legenda da publicação. Já nas fotos, Sabrina Sato surge com o seu clássico biquíni preto mais minimalista, enquanto mergulha em águas cristalinas e em um ambiente simplesmente paradisíaco. Nos outros cliques, é possível ver o filho da musa e também o seu marido, Duda Nagle.

“O dia que eu conseguir um corpo assim, sei que não vou precisar de mais nada”, brincou uma fã no campo de comentários. “Gente, essa mulher consegue acabar com a minha autoestima”, apontou mais uma, complementando com alguns emojis de coração.

Pela primeira vez, Sabrina Sato revela o motivo de ter saído da Record Durante entrevista, Sabrina Sato resolveu responder a dúvida dos seguidores e falar de uma vez por todas o motivo de ter deixado a Record e partido para outras conquistas em sua vida.

“Sair da zona de conforto dá medo e você tem que sair. Você sabe que tem que sair de lá. Acho que tem uma hora que você tem que sair. Igual a essa mudança agora, de voltar… de vir pra cá, pra Globo. Igual você [Fábio Porchat] fez antes. Copiei sua trajetória. Mas não dá um medinho? Você tá lá, no bom e bom. Confortável, não sei o quê… ganhando bem”, afirmou a celebridade.

Relembre o comunicado que Sabrina Sato havia soltado na época: “Após 8 anos de contrato com a RecordTV, a apresentadora Sabrina Sato decidiu, em comum acordo com a emissora, pela não renovação de seu contrato. Sabrina se despede mantendo uma relação cordial, de respeito e eterna gratidão a toda a cúpula da RecordTV e todos os profissionais que estiveram presentes em sua jornada. Em um vídeo verdadeiro, postado em suas redes sociais, ela agradece todo amor, carinho, atenção e parceria da emissora em todos esses anos juntos”.

