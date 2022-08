Após atropelar adolescente que faleceu em acidente, Bruno Krupp vai para presídio

Segundo informações do portal G1, após o modelo Bruno Krupp causar um grave acidente de moto que resultou na morte de um adolescente de 16 anos, ele deixou o Hospital Marcos Moraes, no Méier, na Zona Norte do Rio, e seguiu para um presídio no último sábado (6).

De acordo com o portal, Krupp foi para a unidade prisional devido a contradições que foram encontradas nos laudos do Hospital onde ele estava internado, e do médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família do modelo, que teria pedido para que ele fosse tratado em uma UTI.

Vale lembrar que Krupp seria apenas testemunha do caso, mas como causou a morte de João Gabriel, de 16 anos, ao dirigir sem carteira e em alta velocidade, ele está sendo investigado por dolo eventual e teve a prisão preventiva decretada no dia 3 de agosto.

Bruno Krupp saindo do Hospital (Foto: Reprodução/TV Globo)

Bruno Krupp havia sido parado em blitz Segundo o G1, Bruno Krupp já havia sido parado em uma blitz apenas três dias antes do acidente, onde teria se recusado a realizar o teste do bafômetro, além de receber multas por pilotar a moto sem placa e sem habilitação.

No entanto, após passar pelas autoridades, o modelo teria comentado sobre o assunto em sua conta do Instagram, usando tom de ironia: “Na moral, mano. Eu amo Lei Seca. Eu amo. Amo. Já é?! Vamos ver qual vai ser o desenrolado da melhor forma, demorou?! Tamu junto… Os dois lados da pista. Vem, amor, vem brincar, vem brincar. Vambora!”, disse ele em uma sequência de Stories.

