Após aumento de 60% em 12 meses, leite tem queda no preço em agosto

Os índices de preços do leite e derivados registraram queda em agosto, após aumentos que chegaram a 60% no acumulado de um ano. No mercado atacadista, o preço do leite Longa Vida, o “leite de caixinha”, caiu 23% no mês passado e a mussarela, 15%. Já no varejo, a queda foi de quase 2%.

Os dados são da pesquisa divulgada nesta terça-feira (27) pela Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Com o início das chuvas e melhor alimentação do rebanho bovino, aumentou a produção de leite em agosto, reduzindo os preços do produto. Entre as indústrias de derivados, houve uma queda de 37% nos preços no mês passado.

Segundo especialistas da Embrapa, outro fator para queda de preços é a baixa procura pelo consumidor, que teve o poder de compra dos salários comprometido devido à inflação. A variação de preços no Brasil segue uma tendência global. De acordo com a Embrapa, o preço internacional ainda está acima da média.

O Brasil produz cerca de 35 bilhões de litros de leite por ano, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal mais recente, divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano passado, o destaque foi a região Nordeste, por causa do crescimento de 12% na produção. E o valor da produção nacional chegou a R$ 68 bilhões em 2021, uma alta de 21%.

