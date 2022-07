Após aumento de casos da Covid-19 em Salvador, gripário de Pau Miúdo é reaberto

Os soteropolitanos que estão com problemas respiratórios vão poder ser atendidos, novamente, no gripário do Pau Miúdo, em Salvador. O local foi reaberto nesta segunda-feira (11), após uma grande procura nos últimos dias.

O posto tinha sido desativado em março deste ano após uma queda considerável de casos do vírus em Salvador. Mas, nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem monitorado as pessoas que estão em busca de testagem e perceberam uma quantidade alta de procura.

Nos últimos quatro meses, Salvador teve um aumento de 40% de casos ativos da Covid-19, totalizando 2.415 no domingo (10), segundo o boletim da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). A unidade de saúde vai funcionar com 10 leitos de enfermaria, duas de sala vermelha para pacientes mais graves. Além disso, a prefeitura da capital baiana vai tentar ampliar a capacidade de acolhimento no posto para pacientes com sintomas mais leves.

Transferências e sintomas

Ao G1, o coordenador de urgência e emergência da SMS, Ivan Paiva, explicou que as transferências de pacientes que estão esperando regulação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), estão demorando mais tempo do que o normal.

“Estamos reabrindo hoje [nesta segunda-feira] o gripário. É um dos gripários que, em algum momento, tivemos o maior volume de atendimento durante a pandemia em alguns dias, chegando a atender mais de 300 pessoas”, salientou.



O coordenador ainda comentou sobre os sintomas que têm sido pioneiros entre os pacientes que já estão com a vacina. “Basicamente os sintomas são os gripais: mal-estar, febre, nariz entupido, garganta incomodando um pouco. Mas pacientes com falta de ar e sintomas mais complexos também têm a capacidade de serem acolhidos”, explicou.

UPAS

Barris: Praça João Mangabeira, Rótula

Bairro da Paz: R. Tancredo Neves, s/n

Bonfim: Av. Dendezeiros do Bonfim, 1

Brotas: R. Jardim Madalena, s/n

Cabula: Rua Direta do Saboeiro s/n

Itapuã: R. da Cacimba, s/n

Jardim Santo Inácio (Santo Inácio/Pirajá): R. Direta de Santo Inácio, s/n

Paripe: R. São Gonçalo de Paripe, s/n

Periperi: R. das Pedrinhas, 358

Santa Mônica (San Martin): R. do Forno, s/n

São Caetano: Rua Anna Mariani Bittencourt, s/n

São Cristóvão: R. Arquiteto Marcos Moreira Solter, s/n

Vale das Pedrinhas: Av. Vale das Pedrinhas, 19

Valéria: R. do Lavrador, s/n

Gripários

Gripário dos Barris: Praça João Mangabeira, Rótula

Gripário Pau Miúdo: R. Marquês de Maricá, s/n

Unidades Básicas de Saúde

Boca do Rio: R. Manoel Quaresma, 8

Brotas: Av. Dom João VI, 450

Cosme de Farias: R. Direta de Cosme de Farias, sn

Imbuí: Rua Professor Jairo Simões, 304

Federação: Av. Cardeal da Silva, s/n

Saboeiro: Rua Jurucutus, s/n