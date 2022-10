Após Bárbara Coelho ter vídeo usado em masturbação, outras jornalistas fazem denúncias

Após a apresentadora Bárbara Coelho denunciar um homem que fez um post no qual aparece se masturbando enquanto assistia a um vídeo dela, outras jornalistas se manifestaram e relataram que passaram pela mesma situação. Lívia Torres, repórter do G1 e da GloboNews, compartilhou a publicação da apresentadora do “Domingo Espetacular” e escreveu: “Isso também tem acontecido comigo – e com outras repórteres. É doentio e é crime um homem postar vídeos se masturbando enquanto trabalhamos. Não pode ficar impune. Às vezes o post é aberto, a gente denuncia e o Twitter nada faz. Já falamos com a polícia. Estamos juntas contra esse criminoso”. Lívia acrescentou que em agosto acionou o suporte do Twitter. “Na época, suspenderam a conta, mas a pessoa cria outros perfis (Twitter e Instagram) e o caso volta a acontecer, não há nenhum tipo de filtragem.” Narayanna Borges, repórter da GloboNews, também se manifestou: “Isso aconteceu comigo via Instagram e agora pelo Twitter. Eu tô com nojo. E isso não pode ficar impune de jeito maneira! Lívia, Bárbara e demais colegas que passaram por esse constrangimento, estamos juntas, ok?”. No início desta semana, Bárbara expôs nas redes sociais que um homem tinha usado sua imagem para se masturbar e postou no Twitter. Ela divulgou o perfil e pediu ajuda para derrubar a conta. “Eu mandei mensagem para ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu? Ele não me mandou no direct. Ele postou no Twitter mesmo. Me marcando”, contou a jornalista.

Isso aconteceu comigo via Instagram e agora pelo @Twitter. Eu tô com nojo. E isso não pode ficar impune de jeito maneira! @livtorres , @barbaracoelho e demais colegas que passaram por esse constrangimento, estamos juntas, ok?

— Narayanna Borges (@narayannaborges) October 19, 2022

