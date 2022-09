Após bebedeira descontrolada, Tiago Ramos infringe regra de ‘A Fazenda 14’ e todo grupo é punido

Menos de duas semanas de estreia e Tiago Ramos vem polemizando muito em ‘A Fazenda 14’. Após toda a bebedeira da festa que rolou na noite desta sexta-feira (23), o peão acabou infringindo uma das regras do reality show rural e fez com que todo o grupo fosse punido.

Ao pular como se estivesse simulando uma enterrada, em uma cesta de basquete que decora a porta do cômodo, Tiago acabou a derrubando do local e danificando o cenário do quarto. Na hora que percebeu o ocorrido, colocou a mão na boca e ficou sem acreditar.

Como punição, a equipe do programa incluiu todo o grupo, fazendo com que eles fiquem sem café. “Segundo a página 20 do manual, é proibido quebrar ou danificar qualquer objeto, item ou móvel propositalmente. Pelo descumprimento da regra, o grupo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem café”, anunciou a produção por meio do fazendeiro Shayan.

Tiago Ramos vomita em Moranguinho após exagerar em festa Parece que Tiago Ramos quis mesmo comemorar sua permanência em ‘A Fazenda 14’. Durante a festança que ocorreu na noite desta sexta-feira (23), o modelo não teve limites na bebedeira e acabou passando muito mal.

Assim que subiu para a sede, Tiago acabou se desequilibrando e caindo no chão ao se sentar em uma cadeira. Após conseguir sentar à mesa com Moranguinho, recebeu ajuda da colega de confinamento, porém, acabou vomitando na mão da dançarina.

Acompanhe tudo o que acontece em A Fazenda 14:

