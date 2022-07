Após beijo em rede nacional, Marcella Rica comemora conquista de Vitória Strada; assista

A conquista de Vitória Strada, de 25 anos, na competição do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, no último domingo (3), na Globo, não foi maior que o beijo apaixonado que a atriz deu na noiva, Marcella Rica, 30. O carinho entre as atrizes rendeu diversos comentários nas redes sociais.

No palco do programa, em rede nacional, no horário nobre da emissora da família Marinho, o casal LGBTQIA+ conseguiu mostrar o respeito, amor e, acima de tudo, o companheirismo que teve em toda a jornada da competição.

Marcella compartilhou, em sua rede social, o vídeo do momento exato que beijou a amada no palco e mostrou a felicidade em ter vivido tudo nos últimos três meses com a noiva. “Que orgulho de você. Minha campeã. Foram meses de ensaio, dores no corpo, noites em claro, abrindo mão de muita coisa pra estar inteira do início ao fim neste desafio”, iniciou.

Logo depois, a diretora artística elogiou a força de vontade da namorada em ter se dedicado ao extremo para conseguir chegar na primeira posição. “Que lindo é ver de perto sua garra, força, dedicação e também abraçar todas as suas fragilidades. Minha dançarina preferida. Como é lindo viver contigo, parabéns meu amor. E parabéns meu amor 2, Wagner Santos! Tinha que ser você”, finalizou.

Nos comentários da publicação, diversos internautas elogiaram a postura da atriz em ter se declarado no palco do Domingão. “Feliz em ter um casal LGBTQIA+ exalando amor”, escreveu uma seguidora. “O amor é sempre a única saída. Parabéns, meninas!”, elogiou uma internauta. “Mostrem mais o que é respeito!!!”, pediu uma fã.