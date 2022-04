Após boas atuações, Gabriel Jesus despista sobre saída do Manchester City

A temporada do futebol europeu está caminhando para a fase final. Com isso, o mercado de transferências começa a se agitar por rumores envolvendo grandes jogadores. Um deles é o atacante Gabriel Jesus. O brasileiro foi alvo de notícias recentes indicando possível saída do Manchester City.

Entretanto, após boas atuações pelo clube, incluindo a vitória por 5 a 1 sobre o Watford, no sábado, quando se tornou o primeiro brasileiro na história do Campeonato Inglês a marcar quatro gols no mesmo jogo, a situação pode ter mudado.

Em entrevista concedida ao jornal “Marca”, da Espanha, Jesus despistou sobre uma possível saída do clube de Manchester, além de reforçar seu desejo de continuar por lá.

“Estou aqui há cinco anos. Cheguei muito jovem, com 19, e tanto o clube quanto os jogadores conquistaram muitos títulos, mas falta a Liga dos Campeões. Batemos na trave no passado e neste ano estamos nas semifinais”, disse.

“Estou focado no final da temporada, nestes últimos jogos, que são todos decisivos. Mais tarde veremos o que acontece em relação à renovação ou fechamento de um ciclo”, completou Gabriel Jesus, que tem contrato com o City até junho de 2023.

No clube inglês desde 2017, Jesus já disputou 230 partidas pelo clube, tendo 93 gols e 46 assistências na conta, além de títulos importantes, como três edições do Campeonato Inglês. Porém, a contratação de Julian Alvárez e uma possível chegada de Haaland podem dificultar a vida do brasileiro no clube.