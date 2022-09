Após boatos de uma suposta treta com Larissa Manoela, Jade Picon se pronuncia

A influenciadora digital, Jade Picon, usou seu twitter na tarde deste domingo(4), para esclarecer os boatos sobre uma suposta treta com a atriz, Larissa Manoela.

A ex-BBB deixou claro na publicação que estava tudo bem e não havia a necessidade de criar uma rivalidade entre elas. “Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente. Não tem necessidade disso. Independentemente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém e está tudo bem”, escreveu.

Logo na sequência, Larissa interagiu com a publicação e deixou claro que as informações seriam apenas boatos. “Até porque boatos sempre correm por aí, mas dizer a verdade do que aconteceu ninguém diz. Aliás, seu segurança está bem? A volta na van rendeu bons momentos [risos]”, respondeu.

Larissa Manoela rejeita foto com Jade Segundo informações do jornal Extra, Larissa Manoela teria se recusado a tirar uma foto com Jade Picon, durante o festival de música que está rolando neste fim de semana no Rio de Janeiro, o Rock in Rio.

De acordo com as informações, um paparazzi teria pedido o registro para Larissa, que perguntou duas vezes com quem seria a foto e, ao entender, que seria com a ex-BBB, saiu discretamente e voltou para área vip. Vale ressaltar que ambas são ex-namoradas do ator, João Guilherme.

