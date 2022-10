Após Bola de Ouro, Benzema elogia Ronaldo: ‘Não há outro atacante como ele’

Nesta segunda-feira (17/10), o francês Karim Benzema conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira. Atualmente no Real Madrid, o atacante recebeu o prêmio das mãos do ídolo do clube Zinedine Zidane e, após receber o troféu, mostrou idolatria a outro grande ídolo madridista, Ronaldo Fenômeno.

Benzema foi o primeiro francês a vencer a Bola de Ouro desde Zidane, em 1998. Ele dedicou o troféu ao ex-meia e ao brasileiro Ronaldo Fenômeno, que conquistou a mesma honraria duas vezes, em 1997 e 2002.

“Para mim, não há outro atacante como ele (Ronaldo). O que ele fez em campo é impossível de se fazer outra vez, porque é história. É o único atacante que, se estivesse em meu time, eu sentaria no banco de reservas sem reclamar. Porque está em um nível que é impossível de chegar, como ele e como Zidane. É história, é o Fenômeno não só para mim, mas para os outros atacantes”, disse o atacante após a conquista.

Karim Benzema ficou em primeiro lugar da lista, com Sadio Mané (Liverpool) em segundo e Kevin De Bruyne (Manchester City) em terceiro. O prêmio considera o desempenho da temporada 2021/22, na qual o francês conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Vale ressaltar que Zidane já treinou Benzema no Real, quando conquistaram três vezes a Champions, de forma consecutiva.