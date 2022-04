Após briga no Oscar, rapper revela se Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes

O ator Will Smith conseguiu se entender com o humorista Chris Rock após a briga que tiveram ao vivo na cerimônia do Oscar 2022. Isso é o que afirma o rapper Diddy, que garantiu que os artistas fizeram as pazes depois que a premiação terminou. Questionado sobre o assunto pelo Page Six, o cantor, que não deu detalhes de como foi essa suposta reconciliação, declarou: “Isso não é um problema. Acabou. Eu posso confirmar isso. É tudo Amor. Eles são irmãos”. Will se irritou com Chris e deu um tapa em seu rosto ao vivo após ele fazer uma piada envolvendo a sua mulher, a atriz Jada Pinkett. O humorista disse que ela poderia participar de “G.I. Jane 2” por estar com a cabeça raspada. Diddy foi um dos apresentadores do Oscar e quando subiu no palco, pouco depois da confusão, ele falou que Will e Chris resolveriam essa questão como família e seguiriam em frente com amor.

Por outro lado, o TMZ divulgou que conversou com um amigo próximo de Chris, que falou que o humorista não conversou com Will após a cerimônia e que o atrito não foi resolvido. Esse amigo de Chris também comentou que ele não sabia que Jada estava careca por causa da alopecia. Depois da cerimônia, o vencedor da categoria Melhor Ator foi visto dançando com sua estatueta na mão na festa Vanity Fair Oscar. Questionado pela Variety sobre como estava depois de uma cerimônia cheia de emoções, o ator apenas disse: “É tudo amor”. A atitude de Will acabou ofuscando a 94º edição da maior premiação do cinema, algo que, segundo divulgado pelo The Wrap, não teria agradado membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Após ser premiado, Will chorou em seu discurso e pediu desculpas a Academia e as pessoas presentes no evento pelo seu comportamento. No entanto, ele não pediu desculpas a Chris. Em nota divulgada pela Variety, a Academia disse que “não tolera nenhuma forma de violência”.