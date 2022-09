Após cancelar shows na América Latina, Justin Bieber cancela ‘Justice World Tour’

Após se apresentar no Rock in Rio e cancelar shows em São Paulo e na América Latina, a Justice World Tour, turnê mundial de Justin Bieber, foi encerrada oficialmente.

Em comunicado, a Time For Fun, responsável pelas apresentações do cantor no Brasil, declarou que, “de acordo com a AEG Presents, promotora global da Justice World Tour, alguns shows da turnê foram cancelados em razão das questões de saúde” do artista.

Conforme o anúncio, além dos shows de São Paulo, que ocorreriam nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, também foram cancelados os shows que seriam realizados no Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia.

Com isso, o público brasileiro que adquiriu o ingresso para as apresentações na capital paulista será reembolsado. Titulares das compras devem receber por e-mail a política de reembolso da Time For Fun, que também está disponível para consulta no site oficial do evento.