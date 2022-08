Após cerimônia privada em 2022, Globo de Ouro negocia retorno à TV

O Globo de Ouro está negociando o retorno à televisão depois de uma edição privada em 2022. De acordo com informações divulgadas pelo site The Wrap, a emissora americana NBC, que transmitiu o evento entre 1996 e 2021, seria a responsável por trazer o projeto de volta em 2023. O canal tem um contrato com a organização do evento que foi assinado em 2018 e previa oito anos de exibição. Entretanto, o acordo foi suspenso durante o ano passado. Recentemente, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), responsável pelo Globo de Ouro, disse ter planos para vender a participação no evento e privatizar a cerimônia. A última edição foi feita de maneira privada após a publicação de um artigo do Los Angeles Times que dizia que a HFPA não tinha nenhum negro entre os 87 membros da organização, o que motivou um boicote da indústria. Ao todo, 102 novos membros foram admitidos no grupo, mas só seis eram negros.