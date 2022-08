Após Clube do Araújo, Felipe Araújo lança EP bônus com Péricles

Nesta semana, Felipe Araújo lança um projeto em parceria com Péricles. O EP chega às plataformas de áudio na quinta-feira (4/7) e na sexta-feira é a vez do canal do Youtube. Este EP bônus chega após o projeto que uniu futebol, sertanejo e pagode, as três paixões nacionais, e que teve direito a gravação de DVD em Belo Horizonte e a série na GloboPlay, reunindo os maiores ícones como Dilsinho, Thiaguinho, Turma do Pagode, Menos é Mais, Pixote, Alexandre Pires e Sorriso Maroto, além de craques como Neymar, Denilson, Daniel Alves, Arrascaeta, Paolo Guerrero, Falcão, Gabriel Jesus, Vinicius Jr, Arthur Melo e Thiago Silva. Péricles, que não conseguiu marcar presença na gravação ao vivo, mas esteve em estúdio e, por isso, a ideia de lançar os áudios gravados com ele como bônus do especial.

Seguindo os moldes de Clube do Araújo, o EP com Péricles chega com 3 músicas: Uma Mentira a Mais (inédita), Eu e Você Sempre (pagode) e uma versão incrível de Amor da sua Cama (sertanejo).

Com destaque para Amor da Sua Cama, pelo que ela representa para o Felipe e toda a emoção que ele sentiu ao ouvir Péricles cantar essa música, o sertanejo reflete: Amor da Sua Cama tem muita representatividade em minha carreira, foi um dos meus grandes hits, bem no comecinho. Ver Péricles cantando, passou um filme de tudo que já vivi e de tudo que conquistei nesses anos. Além da emoção que ele transmite em todas as canções. É um presente de Deus”.

Eu e Você Sempre, já conhecida do público e um clássico do pagode que ganhou voz com o pagodeiro, traz uma nova roupagem no dueto com Felipe Araújo. Já Uma Mentira a Mais revela a história de um casal que está a passo do fim e a letra retrata: “Outra vez você vai mentir/ E dessa vez não vai/ Não vai ser pra mim (e vão te perguntar viu) /Vocês estão juntos (a gente tá) / Vocês já viajaram pra Dubai (não a gente ainda tá vendo se vai) /Aí aí aí uma mentira a mais tanto faz/ Já que a gente tá”.

“Agora, sim, encerro a divulgação do Clube do Araújo com chave de ouro. Tenho certeza de que a galera vai curtir”, acrescenta Felipe Araújo.

