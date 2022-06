Após conversa, ex-empresária confirma namoro com Cláudia Rodrigues

A ex-empresária e a atriz Cláudia Rodrigues conversaram recentemente e optaram em iniciar uma relação amorosa. A decisão ocorre após a artista pedir Adriane Bonato em casamento nas suas redes sociais. Em contato com a equipe de reportagem da Jovem Pan, a atual parceira de Cláudia alegou estar feliz nessa nova etapa e que houve uma ‘confusão de sentimentos’. “É tudo muito novo ainda não sei pq está uma confusão de sentimentos, mas estou feliz! Nunca imaginei que um dia estaria namorando a melhor comediante desse país”, afirmou. As duas, que hoje vivem em uma relação amorosa, já foram parceiras profissionais por 10 anos – o vínculo empresarial acabou em março deste ano. Na ocasião, a comediante afirmou que não sente mais vontade de participar de projetos desde que a dupla se separou profissionalmente. “Tenho esclerose múltipla há 22 anos e Deus me deu um anjo da guarda de que há 10 anos cuida de mim, da minha carreira, de toda da minha vida, Adriane Bonato, que sempre esteve do meu lado, em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses 10 anos foram os melhores da minha vida, nunca fui tão feliz, tão bem cuidada”, disse a atriz.