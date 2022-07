Após cortejo cívico, Lula participa de evento com apoiadores na Fonte Nova

Depois de caminhar partindo da Lapinha no cortejo cívico do 2 de julho, Lula, pré-candidato à presidência, participou de evento do Partido dos Trabalhadores no início da tarde deste sábado (2). Na ocasião, ele apareceu para apoiadores de mãos dadas com o governador Rui Costa, os pré-candidatos ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior; o pré-candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin e o ex-governador Jacques Wagner.

No discurso, Lula, além de destacar a importância do 2 de julho, reforçou o apoio a Jerônimo na corrida pelo Palácio de Ondina. “É tão glorioso saber que, embora Dom Pedro tenha gritado às margens do rio, a verdade é que a independência veio acontecer quando homens, mulheres, índios, negros e muita gente desse estado resolveu levantar a cabeça e mandar os portugueses embora definitivamente. […] E aqui nesse estado, na Bahia, eu tenho candidato e o meu candidato é Jerônimo.”, afirmou.

Rui também falou para o público, pediu a eleição de Lula e reiterou o apoio à Jerônimo. “Esse cara [Jerônimo] é do bem e a Bahia precisa de alguém que abrace o presidente, que ajude e tenha intimidade com o presidente. E quero a pedir a vocês, no WhatsApp e nas ruas, pra gente dar a maior vitória do Brasil à Lula”, disse o governador.

Jerônimo adotou um discurso otimista e fez a promessa de continuar o trabalho conduzido por Rui nos últimos anos. “Nós vamos dar continuidade ao que Jacques começou e o que Rui está fazendo agora. Mas, já que fui desafiado, vou fazer melhor porque terei, diferente de Rui, o presidente da república ao meu lado”, falou.

O PT não confirmou quantas pessoas compareceram ao evento, mas informou que 15 mil pessoas se inscreveram para participar. A cantora Alinne Rosa cantou o Hino Nacional no ato.