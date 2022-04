Após Cristiano Ronaldo agredir criança, Neto detona: ‘Idiota, vagabundo’

Cristiano Ronaldo vive uma das maiores polêmicas de sua carreira. No último sábado (9), o jogador deu um tapa na mão e derrubou o celular de uma criança que o filmava na saída de campo após a derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Everton, no estádio Goodison Park, em Liverpool. A atitude deixou o apresentador Neto revoltado. Durante o programa Donos da Bola, nesta segunda-feira, o ex-jogador afirmou que é o craque português é ‘idiota e vagabundo’.

A mãe do garoto, Sarah Kelly, afirma que aquela era a primeira vez de seu filho em um estádio. Seu filho, Jake, tem 14 anos e faz parte do espectro autista. Segundo a inglesa, ele perdeu a vontade de ir aos estádios após a agressão. Apesar de ser torcedor do Everton, ele estava empolgado com a possibilidade de ver um jogador como Cristiano Ronaldo de perto.



“Esse vagabundo, safado, que hoje eu odeio, perdeu um fã incondicional. Cristiano Ronaldo, eu sou um dos caras que mais venerava você como ídolo. Você é um merda! Você não é gente! O que você fez com o menino não é coisa de gente. O menino é autista! E se não fosse, não teria problema também. Você é um banana! Você é vagabundo! ‘Ah, mas eu não sabia que ele era autista’. Quer dizer então que se não for autista você pode bater na criança? O tapa foi tão forte (que machucou) a mão da criança. Olha a mão do menino!”, disse Neto, ensandecido.

“Foi o primeiro jogo dele junto à mãe, seu vagabundo! Ele não quer mais voltar ao estádio. Agora você quer convidar ele pra ir ao campo? Pra quê, velho? Agora que você vai fazer isso? Se você tivesse feito isso com meu filho, talvez você nem jogasse mais bola!”, afirmou o ex-jogador

Neto citou outros casos recentes de violência no futebol. O apresentador criticou a imprensa, que, segundo ele, já esqueceu do que fez o atacante Calleri, do São Paulo. Após derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, o argentino derrubou o celular de um atleta da base alviverde.

“Eu nunca bati nos meus filhos. Eu nunca levantei a mão para os meus filhos, e nunca vou fazer isso, por mais que eles possam fazer coisas erradas. Não adianta pegar o menino e dar a ele uma camisa. Não adianta absolutamente nada!”, complementa Neto. O ex-jogador criticou também a desigualdade social no Brasil, apontando que a Justiça do país beneficia pessoas brancas e ricas, e que os presídios são compostos em sua maioria por pessoas negras”.