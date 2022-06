Após críticas, Anitta afirma que nunca utilizou verba da Lei Rouanet

A cantora Anitta contou, em entrevista ao programa dominical Fantástico deste domingo (5/6), que ela, seu irmão e seu sócio não se lembram de ter utilizado recursos da Lei Rouanet. A “Poderosa” foi citada em indireta do sertanejo Zé Neto durante show.

“Nós somos artistas que não dependem de Lei Rouanet. Nós não precisamos fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta”, disse o cantor, se referindo à tatuagem íntima da cantora.

“Perguntei pro meu irmão e pro meu sócio ‘Eu já usei essa lei? Porque eu não lembro’. Eles disseram que não”, ressaltou a cantora.

Anitta falou também, durante a conversa, sobre desvios de verba realizados em show pagos com recursos públicos. “Eu já recebi propostas; meu irmão e eu. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço’. Eu falei: não”, contou. “A gente que é da música sempre soube que isso existia”.

A Girl From Rio também afirmou ser preocupada com a legalidade das finanças que gere. “A gente está sempre contratando auditoria porque tem medo de fazer algo, por falta de conhecimento.”

A rainha do pop brasileiro foi o estopim para as denúncias de valores milionários pagos a artistas pelas prefeituras, que chegam a R$ 1,2 milhão. O Ministério Público investiga 29 cidades, com casos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, Bahia e Mato Grosso. O nome do cantor Gusttavo Lima está no centro da polêmica, já que era dele o maior número de eventos e os enormes cachês.

