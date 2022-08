Após dar puxadinha ousada, Jade Picon esquece peça íntima e decote entrega: “Bronzeados”

Global bronzeadíssima! Jade Picon, atriz global, modelo e influenciadora digital, deixou os fãs chocados ao exibir toda a sua boa forma na tarde desta quarta-feira (10). A musa posou em uma sessão de fotos com um look simplesmente deslumbrante.

+ Após perder peso, Jade Picon exagera na puxadinha ousada de seu fio-dental na praia

“Quase pronta”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Jade Picon aparece com uma camisa preta com um decote generoso, deixando bem evidente sua marquinha de bronzeado. Atualmente, a atriz global já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos que 20,7 milhões de seguidores no Instagram.

“Que espetáculo de mulher”, disse uma seguidora no campo de comentários. “Pura tendência da moda”, apontou mais uma. “Acho que o Paulo André tá chorando agora”, brincou uma terceira.

Jade Picon revela como está sua preparação para atuar na Globo Durante entrevista cedida à revista Quem, Jade Picon comentou mais como está a ansiedade e preparação para atuar na novela novela da Globo. Segundo a musa, ela está se preparando como nunca.

“Ainda não começamos a gravar. Mas já estou me preparando, com certeza. Comecei a fazer toda a preparação e todo estudo necessário. Vou dar o meu melhor para a Chiara ser maravilhosa e conquistar o público da novela”, disse Jade Picon.

“Ainda não posso revelar nada sobre a personagem. Vão ter que aguardar até outubro para conferir em Travessia, a nova novela das 9h, da Globo”, finalizou.

