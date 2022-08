A senadora Simone Tebet propôs ao pedetista Ciro Gomes uma agenda em conjunto na cidade de Sobral, reduto eleitoral dos Ferreira Gomes no Ceará. Tebet pediu para Ciro convidá-la para ir ao município e disse que os dois deveriam deixar embates de lado para discutir ideias juntos.

O encontro entre os candidatos aconteceu na saída do estúdio da TV Bandeirantes. Ciro pareceu gostar da proposta e disse que seria um prazer receber Tebet em Sobral. A cidade é citada com frequência nos discursos do pedetista, que a considera um exemplo pelos bons índices educacionais.

Ciro também elogiou a desenvoltura de Tebet durante o debate da Band e, aos risos, brincou que teria de começar a atacá-la nos próximos encontros.

A postura adotada por Ciro foi comemorada pela campanha de Bolsonaro. O ex-ministro de Lula rejeitou um afago do petista e associou o ex-presidente aos escândalos de corrupção ocorridos nos governos do PT. A peça central da estratégia bolsonarista no debate era ligar Lula aos crimes de colarinho branco do passado.

O post Após debate, Tebet pediu para fazer agenda conjunta com Ciro em Sobral apareceu primeiro em Metrópoles.