Após deixar o Corinthians, Willian é anunciado pelo Fulham

O meia-atacante Willian enfim definiu seu futuro após deixar o Corinthians de forma polêmica. Na tarde desta quinta-feira (1/9), o Fulham, da Inglaterra, anunciou a contratação do jogador brasileiro. O contrato definitivo com o atleta de 34 anos é válido por uma temporada.

Já falando como jogador do clube inglês, Willian se disse muito feliz com a sua chegada e se mostrou ansioso pela sua estreia. Está será a terceira passagem do ex-corintiano por uma equipe inglesa. Antes, teve muito destaque no Chelsea e, mais tarde, defendeu o Arsenal, mas sem grandes brilhos.

“Estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar de volta à Premier League. O Fulham é um clube especial, um clube que quer melhorar, que quer lutar por algo maior, então estou aqui para ajudar e mal posso esperar para começar”, contou.

Saída do Corinthians

Problemas pessoais foram a principal motivação para que Willian decidisse rescindir com o Corinthians na segunda semana de agosto. Sua família não se sentia segura após as ameaças sofridas por ele na internet. O ex-camisa 10 afirmou que a violência sofrida nunca parou de acontecer, nem mesmo após o boletim de ocorrência que fez na delegacia.

Durante sua segunda passagem pelo Corinthians, o jogador marcou somente um gol, durante o Campeonato Paulista de 2022, e deu seis assistências – duas em 2021 e quatro em 2022 – em 45 jogos disputados. Ao todo, com a camisa alvinegra, Willian balançou as redes três vezes e deu seis assistências em 85 jogos.

Agora, o jogador chega ao Fulham para ajudar em sua campanha na Premier League. A equipe teve um início regular na competição. Nas cinco primeiras partidas, venceu duas, empatou duas e perdeu uma. Desta forma, é o sétimo colocado com oito pontos.