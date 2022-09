Após deixar o Real Madrid, lateral Marcelo é anunciado por equipe grega

O lateral brasileiro Marcelo, de 34 anos, está de casa nova. A lenda do Real Madrid, que se despediu da equipe após o término da temporada passada, foi anunciada na noite desta sexta-feira (2/9) pelo Olympiacos, time muito tradicional do futebol grego. O contrato é válido por uma temporada.

Em seus anos na Espanha, Marcelo, formado pelas categorias de base do Fluminense, se firmou como um dos grandes laterais do mundo. Não por acaso, suas atuações o renderam diversas convocações para a Seleção Brasileira, por quem disputou duas Copas do Mundo como titular (2014 e 2018).

Marcelo soma 25 títulos de peso nas 16 temporadas que disputou pelo Real Madrid. No âmbito continental, Marcelo tem cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clube, três Supercopas da Europa. Já na Espanha, é dono de seis títulos da La Liga, duas Copa do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Com esse vasto currículo, Marcelo é recordista de títulos no clube espanhol e o brasileiro que mais venceu Champions League na história. Agora, o jogador chega para o Olympiacos, que não disputará esta edição do torneio europeu. No Campeonato Grego, é o terceiro colocado.