Após demissão da Globo, repórter desabafa nas redes sociais e expõe motivos

Após pedir demissão da Globo, onde trabalhou por 19 anos, Lizandra Trindade usou seu perfil do LinkedIn para desabafar sobre sua saída da emissora. A repórter explicou que tomou a atitude pois não tinha mais alegria para trabalhar.

“No final, a minha experiência já não era sonho. Ninguém abre mão de uma relação tão longa quando ela é mais boa que ruim. Minha história na Globo tem um saldo ultra-mega-hiper positivo. Mas os últimos anos, não. Chegar para trabalhar sem a alegria de sempre era desrespeitoso comigo. Precisei de tempo para aceitar a ruptura, entender que renovação não é desistência. Pelo contrário: abrir mão do que não estava bom era não desistir de mim mesma”, revelou Trindade.

O post deu tanta repercussão que a jornalista voltou a falar sobre o assunto. Em um vídeo, Liziane revelou que recebeu mensagens de pessoas que se inspiravam em sua decisão. “Eu não esperava a repercussão da minha última postagem, sobre a saída da Globo. Inicialmente, achei que daria conta de responder a todos os comentários. Mas passaram de setecentos e eu não consegui. Embora tenha lido um por um. Deixo aqui, então, o meu ‘muito obrigada’ coletivo”, afirmou.

De acordo com o site Notícias da TV, o verdadeiro motivo da saída da repórter foi Fátima Bernardes ter deixado o ‘Encontro’. Lizandra fazia parte do núcleo do programa, que passou por mudanças no comando da atração. A jornalista recebeu o convite para se mudar para São Paulo, mas não aceitou.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, a repórter se despediu por meio de um grupo de Whatsapp e não deu mais detalhes sobre os futuros planos profissionais. “Amigos, estou de saída da Globo. E preciso agradecer demais pela parceria generosa que sempre encontrei dentro dos clubes, nesses nove anos de cobertura esportiva. Aos colegas e assessores: muito obrigada! Seguirei na torcida, na leitura, na audiência de vocês!”, escreveu a jornalista.

