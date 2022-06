Após denúncia de Alanis Guillen, viaturas são chamadas no Pantanal

Alanis Guillen está em alta na Globo, isso porque a atriz é a atual protagonista da novela “Pantanal”, folhetim que tem feito sucesso na faixa das 21h na emissora. Com tamanha visibilidade, a atriz tem interagido mais com os seguidores nas redes sociais e tem passado uma temporada no Pantanal, onde gravou várias cenas de Juma Marruá.

Na última segunda-feira (30/5), Alanis Guillen usou seu perfil no Instagram para fazer uma grave denúncia ao mostrar um registro de fumaça de queimadas que atingem o bioma da região. Após ver o pior acontecer na sua frente, a atriz deixou os seguidores chocados com a foto compartilhada na web. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas.

