Após dia mais quente do ano, Inmet prevê chuvas para esta quinta no DF

O Distrito Federal teve o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (14/9), registrando temperatura máxima de 35,2ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar chegou a 11%.

Nesta manhã, o Inmet emitiu alerta vermelho de “grande perigo” devido à umidade abaixo de 12% no DF. A situação aumenta o risco de incêndios florestais e eleva a chance de problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, as temperaturas nesta quinta-feira (15/9) ainda permanecerão elevadas, mas não devem bater o recorde de calor. Além disso, é possível que chova nesta quinta no DF, após 130 dias de estiagem.

“Chegamos hoje à maior temperatura do ano, em Águas Emendadas (Planaltina). Amanhã ainda será um dia quente e seco, mas não tanto quanto hoje”, afirma Andrea.

“Temos possibilidade de chuva para amanhã, mas ainda deve vir de uma forma isolada, não daquele jeito que a gente gostaria”, informa.

Em 2021, o maior período sem chuvas no DF foi de 76 dias. Em 2020, a capital do país ficou 127 dias na seca.

