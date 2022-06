Após disputa judicial, Johnny Depp cria conta no Tiktok e ganha milhões de seguidores

Após a grande repercussão que o julgamento de Amber Heard e Johnny Depp teve no TikTok, o protagonista de Piratas do Caribe criou uma conta na rede social nesta segunda-feira, 6. O perfil do ator já acumula mais de 5,7 milhões de seguidores.

Depp entrou na plataforma após receber grande apoio de fãs e internautas durante o processo com vídeos publicados na rede. Canais do YouTube e contas do TikTok dedicadas a comentar assuntos judiciais ou à análise de linguagem corporal, passaram a veicular em massa conteúdos favoráveis a Depp.

Nesta terça-feira, 7, a hashtag com o nome do artista possui mais de 33 milhões de visualizações. No mesmo dia, Johnny publicou um vídeo de agradecimento aos fãs.

Na legenda, ele escreveu: “A todos os meus apoiadores mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Percorremos o mesmo caminho juntos”.

“Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque você se importava. E agora, vamos todos avançar juntos. Vocês são, como sempre, meus patrões e, mais uma vez, não tenho como dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado. Então, obrigado. Meu amor e respeito, JD”, finalizou.

Depp saiu vitorioso do julgamento de difamação que disputava com a ex-mulher Amber Heard, mas não levará a indenização de R$ 50 milhões (R$ 240 mi) que pedia na ação. O valor final ficou em US$ 8,35 milhões (R$ 40 mi).