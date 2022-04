Após dois anos sem São João, prefeituras baianas anunciam até 13 dias de festas

Cidades em todas as regiões baianas confirmaram recentemente a realização das festas juninas em 2022, após dois anos sem as tradicionais celebrações. Os eventos anunciados antecipam o clima de grande expectativa para a temporada, que contará com festas promovidas pelas prefeituras e as particulares.



Municípios como Jequié, na região sudoeste, por exemplo, anunciaram até 13 dias de celebração. Por lá, a festa vai acontecer entre os dias 14 e 26 de junho e a prefeitura já abriu licitação para contratar a empresa responsável pelo evento e agenciamento de bandas. Conceição de Feira e Serrinha também anunciaram a festa de São João.



Em Cruz das Almas, anfitriã de uma das maiores festas do interior baiano, foram divulgadas, entre 22 e 26 de junho, atrações como Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e Tayrone. O município planeja movimentar R$ 5 milhões durante os cinco dias de festa. Ali próximo, em Santo Antônio de Jesus, a realização da festa foi confirmada, mas a prefeitura não deu detalhes. Na cidade, acontecerá também mais uma edição do Forró do Lago, do cantor Bell Marques, no dia 25.



Moradores do sul da Bahia também se preparam para os festejos juninos. Em Ipiaú, por exemplo, a prefeitura confirmou a celebração de São Pedro este ano. Detalhes ainda não foram anunciados, mas sabe-se que o local dos eventos será alterado da Praça Salvador da Mata para a Praça Álvaro Jardim. A última festa de São Pedro na cidade foi realizada em 2019, com show da cantora Marília Mendonça, que reuniu 20 mil pessoas no local.



Apesar de não ter oficializado os festejos públicos, Ibicuí já tem duas tradicionais festas privadas confirmadas a partir de 24 de junho, Ticomia e Brega Light. Senhor do Bonfim, no norte do estado, além do evento aberto ao público, de 22 a 26 de junho, na Praça Nova do Congresso e no Parque da Cidade, está confirmada a edição 2022 do Forró do Sfrega.



Em Irecê, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas aproveitam o São João, que será festejado entre 22 e 26 de junho. Em Barra, no oeste baiano, serão nove dias de celebração, a partir do dia 16 de junho, com concursos de quadrilha, quebra-poste, pau-de-sebo e outras brincadeiras tradicionais do período. Em São Desidério, ainda na região oeste, a festa também está confirmada, sem detalhes.



Em Bom Jesus da Lapa, a festa de São Pedro, que é tradicionalmente realizada no final de junho, será realizada em agosto. Já em Caculé, entre 24 e 26 de junho, a prefeitura vai montar uma vila junina em frente ao Estádio Nilo Xavier para as apresentações e concurso de quadrilha. No município vizinho Ituaçu, a realização do tradicional Arraiá do Brejo Grande, entre 23 e 26 de junho está confirmada. As informações são das TVs TV Oeste, Santa Cruz, Subaé, São Francisco e Sudoeste, afiliadas da TV Bahia.

Leia quantas matérias quiser sem barreiras Folheie a edição impressa no celular ou computador Receba notícias em primeira mão no grupo Exclusivo de WhatsApp Com os descontos do Clube a Assinatura pode sair de graça Cancele quando quiser Quero ler todas as matérias OU > Já possui cadastro ou é assinante? > Acesse com seu e-mail cadastrado ou com sua conta do Google ou Facebook Clique e saiba como ler sem barreiras