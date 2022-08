Após empate, Bahia vê distância para 5º colocado cair na 25ª rodada

A distância do Bahia para o primeiro time fora do G4 da Série B reduziu nesta 25ª rodada, em que o tricolor empatou com o Londrina por 1×1, ao sofrer um gol no último lance da partida. No entanto, nada preocupante.

O Bahia iniciou a rodada nove pontos à frente do Londrina, que ocupava o 5º lugar na ocasião. O time baiano tinha 43 pontos e o paranaense, 34. Agora, a distância reduziu para oito pontos.

O quinto colocado não é mais o Londrina, e sim o Tombense, que venceu o Sport e chegou a 36 pontos. O Esquadrão, devido ao ponto somado no empate, tem 44.

Ainda pode haver uma alteração no 5º colocado, caso o Sampaio Corrêa vença o CRB no Castelão, em São Luís. Mas neste caso a pontuação será a mesma do Tombense, 36 pontos.

O Bahia só volta a jogar no domingo da semana seguinte, dia 28. O adversário será o Vasco, na Fonte Nova, fechando a 26ª rodada da Série B. Por causa do longo tempo livre, a comissão técnica deu folga ao elenco de sexta a domingo. Os trabalhos recomeçam segunda-feira (22).