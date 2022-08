Após ‘estadia’ na Bahia, elefante-marinho triplica peso e viaja para Floripa

Um elefante-marinho resgatado em fevereiro deste ano conseguiu se recuperar e, agora, será devolvido à natureza. Batizada de Frida, a fêmea foi resgatada na praia de Nova Viçosa, no extremo-sul baiano, e ficou por seis meses no Centro de Reabilitação do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), em Salvador.

Nesta quinta-feira (25), Frida embarcou para Florianópolis, numa aeronave da Força Aérea Brasileira, acompanhada por duas veterinárias do instituto, que ficaram responsáveis por monitorar a hidratação e o estresse dela durante toda a viagem. “Em Florianópolis, ela será recebida pela ONG R3 Animal, que cuidará de Frida durante uma semana, até a soltura no mar”, explicou a veterinária Joana Ikeda.

Frida, que tem aproximadamente um ano de vida, teve uma recuperação considerada excelente em Salvador. Ela foi encontrada por banhistas, encalhada num banco de areia no extremo sul da Bahia. A elefante-marinho, que é da espécie Mirounga, estava bastante debilitada e com aproximadamente 65kg. Agora, além de crescer e atingir 1,80m, ela praticamente triplicou de peso, chegando a 180 kg.

Como o animal não pode viajar de qualquer maneira, o Instituto buscou ajuda para confeccionar uma caixa especial para o transporte de Frida. O responsável por auxiliar no processo foi o SENAI CIMATEC, que construiu uma caixa de madeira com dois metros de comprimento, um metro de largura e 80 centímetros de altura. O objeto foi construído seguindo recomendações da IATA (International Air TransportAssociation) para essa espécie animal.

“Foi a primeira vez que elaboramos um projeto para resgate animal. Aceitamos o desafio por entendermos a importância de devolver o elefante-marinho ao seu habitat”, informou Tarso Nogueira, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

Além disso, um caminhão guincho do SENAI CIMATEC também auxiliou na operação para içar a caixa e levá-la até a Base Aérea de Salvador, em processo acompanhdo pela Transalvador e pelo Grupo Especial de Proteção Animal, da Guarda Municipal.

Como elefantes-marinhos são animais que vivem em ilhas do Círculo Polar Antártico e na Patagônia, Frida será devolvida ao mar em Florianópolis, numa área próxima da Corrente das Malvinas. “Essa é uma região de águas geladas que fica próxima da Argentina, local para onde a gente espera que Frida retorne”, concluiu Joana.