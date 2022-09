Após fazer as pazes com Andressa Urach, filho da modelo revela tudo que pensa sobre padrasto

Após reencontrar Andressa Urach para fazer as pazes, o filho da modelo, Arthur Urach, deu maiores detalhes sobre a relação com o padrasto, Thiago Lopes. Recentemente, os três se desentenderam e a polêmica viralizou nas redes sociais.

“Em relação ao marido da minha mãe, cada um vai para o seu lado. A gente se perdoou, mas não esqueceu da situação”, contou Arthur em um vídeo publicado no Youtube, no último sábado (17).

Em seguida, a esposa do jovem, Brenda Medeiros, contou como o pedido de desculpas de Andressa Urach foi feito: “Ela falou com o Arthur e depois me chamou, pediu desculpas. Eu vi que aquilo foi de coração. Depois ela chamou a minha mãe e minha avó, e pediu desculpas também”, disse. Confira o vídeo:

Entenda o que aconteceu: Recentemente, Arthur Urach e a esposa, Brenda Medeiros, decidiram sair da casa que Andressa Urach alugou para o casal. Isto porque, o filho da modelo estava encontrando dificuldades na relação com o padrasto, o empresário Thiago Lopes.

Na época, Andressa chegou a fazer um vídeo no Instagram, onde se mostrou indignada com a atitude do filho, além de destacar que não gostou da decisão do filho se casar.

“Nunca deveria ter deixado ele namorar, porque eu não queria, Arthur sabe disso. Mal agradecidos, estou muito chateada porque a família da Brenda está apoiando eles. Arthur saiu daqui do interior sem avisar que largaria tudo. […] Nunca concordei com o casamento do Arthur e da Brenda. Respeitei, porque sou mãe, mesmo não querendo”, disse.

