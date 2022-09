Após fazer o que não devia com pirulito, Juliana Bonde levanta a saia no meio do campo de futebol

De outro mundo! Juliana Caetano, vocalista do ‘Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos para plataformas adultas por assinatura, revelou a nova foto de seu ensaio na manhã desta quinta-feira (15).

“De que lugar do Brasil você está vendo essa foto?”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Bonde surge com uma saia minúscula, enquanto mostra mais detalhes ousados do que tem por baixo e, claro, tudo isso em um campo de futebol.

“Eu to em São Paulo, mas certeza que essa foto veio diretamente do paraíso”, apontou um fã no campo de comentários, colocando alguns emojis de foguinho ao lado. “Adoraria conhecer essa minha conterrânea de perto…”, disse mais um.

Juliana Bonde revela como foi o início de sua carreira: “Eu cantava na igreja” Durante entrevista cedida ao UOL, Juliana Caetano, hoje vocalista do ‘Bonde do Forró’ e influenciadora digital, comentou mais como foi o inicio de sua carreira e ainda revelou que começou cantando na igreja.

“Entrei na banda meio obrigada, eu cantava na igreja e fazia composição, mandei uma música para a banda e eles gostaram. Eu acabei virando amiga pessoal, eu fui em uma turnê e eles me obrigaram a cantar uma música”, disse Juliana Bonde.

“Aí, o pessoal foi me obrigando a cantar e estou aqui até hoje cantando”, finalizou a cantora, que também fatura bastante com sua plataforma de conteúdo adulto por assinatura.

