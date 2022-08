Após férias insanas, Fórmula 1 retorna com promessa de competitividade

Após quase um mês, a Fórmula 1 resume a sua temporada 2022 com o 14º Grande Prêmio da temporada, da Bélgica, no circuito Spa-Francorchamps. A pausa serviu para veteranos anunciarem aposentadoria, mudarem de casa e um deles, o australiano Daniel Ricciardo, perder o posto e ficar na expectativa por uma nova equipe.

Tudo isso, no entanto, só será posto em prática na temporada 2023. Para este domingo (28/8), as equipes têm preocupações mais urgentes. Além de tentar impedir que Max Verstappen dispare ainda mais na liderança do campeonato, muitos times deverão aproveitar o veloz circuito belga para trocar elementos da unidade de potência. E, por exceder os limites de mudança, deverão cumprir punição e largar atrás no grid – tornando a corrida um tanto mais aleatória.

O GP da Bélgica acontece às 10h. A Band anuncia a transmissão a partir das 9h.

O campeonato Max Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 258 pontos, 80 a mais que Charles Leclerc, da Ferrari. O holandês e o monegasco serão dois dos pilotos que cumprirão punições e vão largar no fundo do grid, o que abre uma janela de oportunidade para a Mercedes, que até aqui, vem se apresentando apenas como a terceira força da temporada.

Confira as tabelas dos Mundiais de Piloto e Construtores:

Detalhes do circuito

Distância: 7.004m

Número de voltas: 44

Recorde em corrida: 1min46s286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

DRS – 2 zonas

Zona 1: após a curva 4

Zona 2: após a curva 19 (reta dos boxes)

Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios)

Resultado em 2021

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min41s252

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 3h27min071

2º George Russell (ING/Williams) +1s995

3º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) +2s601

Curiosidades do circuito O heptacampeão Michael Schumacher é o recordista de vitórias em Spa, com sete lugares mais altos do pódio conquistados. Além disso, foi na Bélgica que o alemão fez sua estreia e conquistou sua primeira vitória, além de ter sacramentado o seu sétimo título, em 2004, também no local.

A Bélgica, atualmente, não conta com nenhum piloto no grid, porém, há alguns laços um pouco mais distantes. As mães de Verstappen, Lance Stroll e Lando Norris são belgas. Max, aliás, nasceu na Bélgica, mas sempre correu pela Holanda, país de seu pai, Jos.

GP da Bélgica em 2021 A etapa belga da Fórmula 1 do ano passado entrou para a história. Mas não necessariamente por motivos positivos. Por conta de uma forte chuva, os carros do grid registraram apenas duas voltas sob safety-car no circuito de Spa. Mesmo assim, a direção de prova resolveu premiar os 10 primeiros colocados com a metade dos pontos em “situação normal”, decisão que foi amplamente criticada pelos fãs da categoria.

