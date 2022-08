Após fim da dupla, Simaria levanta o vestido e ainda mostra seu decote mais profundo

Sertaneja de milhões! Se você realmente chegou a cogitar que Simaria não iria dar o que falar na tarde desta segunda-feira (29), achou bem errado. A cantora mostrou um vestido deslumbrante e deixou a galera vomitando corações.

+ Juliana Bonde passa seu Whatsapp para fãs e avisa: “Mando vídeos que não me orgulho”

“O que vocês acharam?”, questionou a musa, que ainda colocou um coração branco na imagem. Já na foto, Simaria aparece com um tipo de vestido preto e em algumas partes com transparência, enquanto a própria sertaneja dá um levantadinha no tecido para exibir suas belas pernas.

“Que mulher GATA e maravilhosa é essa?!”, questionou um fã no campo de comentários. “Fico triste com o fim da dupla, mas super feliz com o legado que deixaram juntas”, comentou mais um.

Simaria apostando em um vestido preto (Foto: Reprodução/Instagram)

Marido de Simone faz declaração à sertaneja em meio ao fim da dupla com Simaria O empresário Kaká Diniz, marido de Simone, usou seu Instagram para fazer uma declaração à sua amada na última semana. O influenciador digital ressaltou o quão juntos os dois vão ficar até o final.

“No dia que você chegar onde tanto sonhou, lembre-se de quem te estendeu a mão quando ninguém acreditou em você. Lembre-se de quem caminhou com você no vale, na escassez, mas jamais te abandonou”, afirmou.

“Eu tenho uma mulher que acreditou em mim e no meu potencial. Se me tornei quem sou, devo muito a você, meu amor”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

LEIA MAIS SOBRE SIMARIA:

+ Simaria se veste de ‘marinheira sexy’ e coxas da sertaneja chamam a atenção: “É real o volume?”

+ Simaria faz o botão da blusa ficar aberto com volume “explosivo” em sua selfie: “Bom dia!”

+ Simone, ex-dupla de Simaria, muda radicalmente o visual e resultado choca: “Nova fase?”