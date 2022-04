Após fugir da guerra, Maycon é apresentado pelo Corinthians

O Corinthians finalizou nesta quinta-feira, 31, a contratação por empréstimo do meio-campista Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Ele é um dos jogadores brasileiros de futebol que deixaram o país europeu após o início da ofensiva militar da Rússia.Maycon, que é cria da base do Timão, chega ao clube paulista com vínculo até o dia 31 de dezembro de 2022.

Pelo Corinthians, o meio-campista somou 107 jogos e marcou oito gols. Já pelo clube ucraniano, Maycon atuou em 98 partidas e balançou as redes outras oito vezes.

Reforço no Flamengo

Quem também apresentou um reforço por empréstimo nesta quinta foi o Flamengo. A equipe da Gávea fechou com lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que pertence ao Spartak Moscou (Rússia). O jogador de 24 anos foi formado nas categorias de base do Fluminense.