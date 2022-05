Após furtar R$ 2 mil em produtos de supermercado, homem é preso no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na noite desta quinta-feira (26/5) para atender a denúncia de um homem que furtou pelo menos três supermercados. O suspeito foi detido perto de um dos estabelecimentos, no Cruzeiro Novo.

A maior parte dos produtos levados foram carnes, mas também foi furtado papel higiênico, chinelos, garrafas do espumante Chandon e carvão. Além disso, o suspeito tinha uma porção de substância que, segundo a PM, aparentava ser maconha.

O valor das mercadorias roubadas ultrapassou o valor de R$ 2 mil. O suspeito tem antecedentes criminais, mas responde em liberdade. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Veja os objetos roubados:



Veja momento em que ladrão leva os produtos:

