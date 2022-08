Após gastar quase R$ 500 milhões, Warner Brothers cancela lançamento de Batgirl

A Warner Brothers Discovery não mais irá lançar o filme Batgirl. De acordo com informações do site cinéfilo norte-americano The Wrap, as gravações do longa metragem já haviam sido concluídas e a produtora teria investido, até o momento, US$ 90 milhões – cerca de R$ 475 milhões na cotação atual – para reproduzir a história de Barbara Gordon, a mulher gato nos quadrinhos. Porém, mesmo com os trabalhos muito próximos de serem finalizados, o estúdio decidiu cancelar o lançamento do filme estrelado pela atriz e cantora Leslie Grace (que participou de Se Ela Dança, Eu Danço), que seria disponibilizado nos cinemas e até o fim do ano na plataforma HBO Max. O entendimento de executivos da Warner teria sido a de que o projeto – mesmo com alto investimento – não deu certo e sua história não se encaixaria no universo de filmes da DC Comics.

