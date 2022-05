Após grande atuação, Cristiano Ronaldo avisa: ‘Não estou acabado’

O futuro de Cristiano Ronaldo ainda está indefinido. Aos 37 anos, o astro português não tem permanência garantida no Manchester United, e pode deixar o time na próxima janela de transferências. Uma aposentadoria, porém, é descartada – e o próprio atacante faz questão de mostrar como ainda sabe atuar em alto nível.

Nesta segunda-feira (2), ele foi destaque na vitória por 3×0 sobre o Brentford, em casa, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O craque buscou o jogo, participou das principais ações ofensivas, sofreu pênalti e marcou dois gols (um, porém, foi anulado pelo VAR por impedimento).

No fim, ao ser acompanhado no gramado pela equipe de vídeo do United, olhou para a câmera e foi enfático:

“Não estou acabado”, disse (é possível ouvi-lo dizer “I’m not finished“, em inglês, no vídeo abaixo, ao 1min48).

A partida pode ter sido a última de CR7 em Old Trafford jogando pelos Red Devils. Nas próximas duas rodadas, a equipe jogará fora de casa, contra Brighton e Crystal Palace.

Segundo o jornal britânico Mirror, Cristiano Ronaldo deve retornar ao Real Madrid na próxima janela de transferências, em junho. O holandês Erik Ten Hag, novo técnico do United, não consideraria o astro português como “fundamental” nos planos de reformulação da equipe.

O clube merengue prioriza a contratação de Kylian Mbappé, mas o francês ainda não definiu se irá trocar de clube ou seguirá no Paris Saint-Germain. Caso o segundo cenário se confirme, as portas ficam abertas para a volta de CR7.