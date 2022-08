Após homenagem ser exibida no ‘Mais Você’, Tony Ramos chora e diz: ‘Não suporto a soberba’

O ator Tony Ramos chorou após receber uma homenagem no programa “Mais Você”, da TV Globo, desta segunda-feira, 15. O programa comandado por Ana Maria Braga exibiu um vídeo em que funcionários da emissora elogiaram o astro por seu comportamento atrás das câmeras. “Eu acredito na vida, no afeto, no respeito. Eu não suporto a soberba no ser humano, não suporto aquele que põe o dedo e diz: isto é que é a verdade”, disse Tony, que continuou: “Não suporto, ninguém tem a verdade absoluta. É insuportável quando alguém diz: a vida é isso. Eu não suporto preconceito. Eu não suporto gente que se diz religiosa e depois sai da igreja e é preconceituosa, é intolerante. Que religiosidade é essa? Que Deus é esse que tu tem dentro?”, afirmou o ator, já com a voz embargada. Aos 73 anos, o ator está promovendo seu mais novo trabalho, o filme “45 do Segundo Tempo”.

