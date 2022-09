O ex-jogador do Flamengo, Léo Moura, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (5/9) para se pronunciar sobre sua irmã, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ela é acusada de aplicar golpes com a venda de ingressos para o festival Rock in Rio. Sobre o ocorrido, o ex-Flamengo afirmou: “Se errou, que pague pelos erros”.

Léo Moura utilizou um storie para se pronunciar sobre o ocorrido.

“Não me envolvo e nem compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente. Tenho minha família e um nome que zelo por muitos anos. Estamos tristes, pelo acontecido, porque somos humanos, mas estamos e ficaremos sempre do lado que é certo”, escreveu o ex-lateral em seu Instagram.

Lívia Moura está sendo acusada de participar de vender ingressos falsos para o festival Rock in Rio. Duas delegacias estão investigando a irmã do ex-jogador. Segundo informação do portal O Globo, ao menos 19 pessoas foram víimas do golpe. Uma delas alega ter tido lesada em R$ 150 mil.

A acusada teria utilizado um site falso para enganar as vítimas, que compravam entradas falsificadas para os shows. As investigações foram iniciadas após denúncia da Rock World, empresa responsável pelas vendas oficias do festival.

O apartamento onde Lívia Moura mora foi alvo de busca e apreensão nesta segunda, ela não foi encontrada no local e é considerada foragida. Ela teve a prisão decretada pela Justiça. Outros quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nesta segunda.

O post Após irmã ter prisão decretada, Léo Moura diz: “Se errou, que pague” apareceu primeiro em Metrópoles.