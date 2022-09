O cantor Xamã se pronunciou sobre os rumores de que teria ficado com a ex-BBB Jade Picon. Os dois teriam sido vistos juntos e aos beijos nessa sexta-feira (9/9), durante o Rock in Rio 2022.

“Ah, a gente estava só trocando uma ideia. O que rola fica só no off”, disse o cantor ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Jade Picon, por sua vez, ficou “em choque” após ser questionada sobre o affair com o artista. Nos bastidores do festival, um repórter do G1 disparou: “Jade e Xamã, existe isso?”.

A atriz, que estará em Travessia, nova novela das 21h na Globo, não respondeu e seu assessor interrompeu. “Essa pergunta não”, disse ele, empurrando a influencer.

Jade Picon congela ao ouvir pergunta sobre Xamã durante entrevista ao G1 e assessor interrompe: “essa não tava combinada”.pic.twitter.com/PttHR1xFIh

— PAN (@forumpandlr) September 10, 2022

O post Após Jade Picon “congelar”, Xamã fala sobre suposto affair com a atriz apareceu primeiro em Metrópoles.