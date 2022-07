Após luta com a Covid, Geraldo Luís analisa tempo: “O que você faria?”

Na manhã deste sábado (30/7), Geraldo Luís usou as redes sociais para fazer um desabafo e ainda mandar um alerta aos seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador da Record TV compartilhou um vídeo onde coloca uma ampulheta de cabeça para baixo e a compara com o tempo.

“Vamos fazer de conta… que Deus fizesse o seguinte com você. Dessa forma”, disse ele revirando a ampulheta.

“O que você faria se só tivesse esse tempo aqui?”, disse ele. Na legenda, o jornalista ainda comentou que Deus não seria capaz e alerta sobre as chances diárias de mudar, que deixamos passar despercebidas.

