Após mergulho, Maisa Silva volta a abusar do decote com maiô minimalista e resultado choca

” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>



Ela não para! Maisa Silva, apresentadora global e influenciadora digital, voltou a exibir toda a sua boa forma em cliques inéditos em seu Instagram na tarde desta terça-feira (26).

+ Em show de Ludmilla, Maisa Silva abusa do decote profundo e fã diz: “Quem é esse mulherão?”

“Eu sabia que esse dia iria chegar”, escreveu na legenda da publicação. Já nos cliques, Maisa Silva aposta em um maiô mais justo e preto, enquanto aproveita um belo mergulho. Atualmente, a apresentadora ultrapassou a marca de nada mais, nada menos que 44,2 milhões de seguidores.

“Essa mulher vai ser dona do mundo, confia em mim”, disse uma fã no campo de comentários, colocando alguns corações ao lado. “+a no meu mar! Você é a única sereia”, comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva revela que prefere não expor sua vida pessoal

Durante entrevista cedida ao PodPah, Maisa Silva revelou que conseguiu estabelecer muito respeito entre ela, seus fãs e a mídia, justamente sem expor tanto os detalhes de sua vida mais íntima.

“Sempre me trataram com respeito. Escolhi esse caminho de tentar o mínimo possível repercutir com coisas da minha vida pessoal, e sim com meu trabalho. Isso para mim é um negócio de muito respeito”, disse Maisa.

“De as pessoas e a mídia entenderem que gosto de ter meu espaço preservado. O dia que eu quiser dar uma polemizada com alguma coisa aí, tudo bem. Mas até hoje não tive essa vontade”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

LEIA MAIS SOBRE MAISA SILVA:

+ Maisa derruba a internet ao posar com seu menor biquíni na Grécia: “Popo pra jogo”

+ Maísa desabafa após boatos de romance com sertanejo: “Aguentar pressão quieta”

+ Reality show! Maisa assume comando de programa e leva fãs a loucura: “Não acredito!”