Após morte de diretor, escola do DF suspende as aulas por dois dias

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) Miguel Arcanjo, em São Sebastião, suspendeu as aulas em razão da morte do diretor Raphael Seiti Miura Monforte, 36 anos. A escola não receberá os alunos nesta quinta-feira (8/9) e na próxima sexta-feira (9). As atividades devem ser retomadas na segunda-feira (12/9).

Na porta do local, a direção do centro de ensino fixou um aviso, no qual trata o caso como “desaparecimento”. “Em decorrência do desaparecimento do diretor Raphael Monforte, informamos que as aulas no CEF Miguel Arcanjo estão suspensas na quinta-feira e na sexta-feira (8 e 9 de setembro de 2022)”, informou.

Raphael foi encontrado morto no porta-malas de um carro, nessa quarta-feira (7/9), às margens da rodovia DF-001. O veículo estava carbonizado e abandonado próximo à Estação Base da Marinha, no sentido Santa Maria.

O Corpo de Bombeiros do DF encontrou o corpo do diretor carbonizado. No interior do veículo, havia um celular e uma carteira. O carro estava fora da pista, próximo a um local que é usado para descarte de entulhos.

O diretor era formado em química pela Universidade de Brasília (UnB). O homem deixa esposa e filhos pequenos.. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Medida de proteção A coordenadora regional de ensino de São Sebastião, Luciana Pontes, 32 anos, explicou que suspendeu as aulas do CEF Miguel Ancanjo para evitar clima de desespero na instituição.

“Estamos tentando poupar a família e os alunos de afirmar que o corpo encontrado carbonizado é de Raphael. Como não houve confirmação, até agora, só temos boatos. Suspendemos as aulas como uma medida de proteção a alunos e professores”, comentou Luciana.

A coordenadora afirmou que o diretor era uma pessoa querida na instituição e um profissional exemplar. Ele atua na escola desde 2014 e é diretor da instituição há cinco anos.

Ao Metrópoles Luciana confirmou que o diretor havia registrado ocorrência sobre um grupo de alunos no WhatsApp chamado “Sigilo São Miguel Arcanjo”.

“De fato, ele ficou ciente do grupo e passou para mim. Nós que decidimos registrar o boletim, mas, de qualquer forma, não havia nada de criminoso no grupo. Apenas fotos dos alunos da escola e coisas de adolescentes”, declarou.

Raphael deixou esposa e dois filhos de 9 e 7 anos.

O post Após morte de diretor, escola do DF suspende as aulas por dois dias apareceu primeiro em Metrópoles.