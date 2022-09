Após morte de Elizabeth II, filho da Rainha faz revelação inédita e choca internautas: “Eu sei”

Após a morte da Rainha Elizabeth II ser confirmada na tarde desta quinta-feira (8), o filho da Majestade, Charles, se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. Em nota, o novo Rei lamentou o momento de luto.

“A morte da minha querida mãe, Sua Majestade, é um momento de muita tristeza para mim e os membros da minha família. Nós lamentamos profundamente o falecimento de uma querida soberana e uma mãe que foi muito amada. Eu sei que a perda dela será muito sentida no país, na Commomwealth e por incontáveis povos no mundo”, começou.

Em seguida, Charles revelou pensamentos que o consolam no período delicado: “Durante esse período de luto e mudança, minha família e eu teremos conforto e seremos sustentados por sabermos do respeito e do afeto que a rainha tinha”, disse. Confira:

O que aconteceu com a Rainha Elizabeth II? Hoje, a Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, faleceu de maneira pacífica aos 96 anos, na Escócia. O assunto comoveu cidadãos de todo o mundo.

A Majestade já estava sendo supervisionada por uma equipe médica, especialmente após o Palácio de Buckingham anunciar oficialmente que seu estado de saúde estava sob cuidados.

No início da tarde, a família real deu detalhes do ocorrido: “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, disse a nota.

