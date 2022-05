Após palestra em escolas, alunos denunciam abusos em Goiás

Goiânia – Após assistirem a palestras sobre abuso sexual em escolas de Campo Limpo de Goiás, na região central do estado, pelo menos 10 alunos denunciaram terem sido vítimas do crime. Segundo informações da Polícia Militar, os adolescentes relataram que as situações aconteciam em âmbito familiar e por pessoas conhecidas.

As palestras foram ministradas entre segunda-feira (16/5) e sexta-feira (20/5) por uma Organização não Governamental (ONG), com o apoio da PM e a pedido da gestão municipal. Os alunos contaram aos professores e palestrantes sobre o que passaram, após a exposição sobre o tema. Mais sobre o assunto Brasil GO: mobilização em Aparecida reforça combate ao abuso sexual infantil



Denúncias

Ao Metrópoles, a Polícia Militar informou que foi acionada após solicitação do Conselho Tutelar, juntamente com outros funcionários, já que cinco estudantes da mesma instituição fizeram denúncias sobre abusos. “A equipe em apoio foi até o colégio estadual Rui Barbosa, onde após realizar uma palestra sobre abuso sexual, vários adolescentes denunciaram seus supostos abusadores”, disse a corporação.

No total, nove adolescentes e uma criança fizeram as denúncias. Segundo a PM, três deles, que são moradores da cidade, foram convidados a se deslocar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda de acordo com a corporação, alguns pais estavam inconformados e muito nervosos com as denúncias e ameaçaram ir atrás dos suspeitos.

Os adolescentes e uma criança foram encaminhadas e ouvidas na Central de Flagrantes de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. Após as oitivas, três homens de identidades não divulgadas foram levados para a delegacia por suspeita dos crimes, prestaram depoimento e foram liberados. O caso segue em investigação.

