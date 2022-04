Amancio Ortega, dono da varejista Zara, caiu 12 posições na lista de bilionários da Forbes em 2022, tornando-se o 23° homem mais rico do mundo. O empresário perdeu US$ 21 bilhões de sua fortuna total desde a lista de bilionários da revista de 2021, tendo atualmente US$ 56 bilhões. Ortega cofundou a Inditex, controladora da […]