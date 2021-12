Após pódio no RS, Júlio Campos quer fechar temporada em alta em Interlagos

Automobilismo



Publicado em 7 de dez de 2021 e atualizado às 11:26

Para Júlio Campos, a temporada 2022 da Stock Car pode começar já neste fim de semana. Depois de um segundo lugar na etapa passada, em novembro, em Santa Cruz do Sul (RS), o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team quer voltar a ter um grande resultado na prova que encerra o campeonato, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Para o curitibano, esse já seria o pontapé inicial para fazer uma campanha competitiva do início ao fim na categoria no próximo ano.

“Depois das dificuldades no início, a segunda metade da temporada tem mostrado o nosso verdadeiro potencial”, destacou Campos. “Foi meu retorno ao time comandado pelo Rodolpho (Mattheis) e sempre é preciso entrosar alguns aspectos quando se vai para um novo trabalho, o que pode custar caro em termos de resultados numa categoria tão competitiva quanto a Stock Car. Mas conseguimos nos acertar rapidamente e demonstrar nosso real valor. Os pódios e Top-5 recentes que conquistamos são a prova disso”, avaliou.

O piloto do Chevrolet Cruze #4 já largou na pole em Interlagos, mas nunca venceu no circuito paulistano. “Ainda estou sem vitórias nesta temporada e em Interlagos, apesar de já ter vencido esse ano mesmo em outras categorias e sempre gostar da pista, nunca consegui chegar no primeiro lugar em provas da Stock Car. Espero que tenha chegado a hora de derrubar esses tabus e conquistar a primeira vitória para mim e para a equipe no ano e já começar 2022 agora mesmo e com tudo”, projetou Campos, que sagrou-se campeão da Sprint Race, ao lado de Léo Torres, no último final de semana.

A última etapa da Stock Car, em Interlagos, terá suas duas corridas neste domingo (12), a partir das 13h40. As provas terão transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band.

MS2 Comunicação