Após polêmica de affair, Arthur Picoli e Larissa Tomásia são vistos juntos em show sertanejo

Os ex-BBBs Larissa Tomásia e Arthur Picoli realmente não estão ligado para as polêmicas. De acordo com o perfil do Instagram ‘Gossip do Dia’, os influenciadores foram flagrados aos beijos durante um show da dupla Israel e Rodolffo, que aconteceu na noite desta quinta-feira (05).

+ Larissa Tomásia manda recado para Arthur Picoli: “Uns beijinhos?”

Sem vontade de esconder nada, Arthur Picoli aproveitou e posou ao lado da morena em seus Stories do Instagram, deixando os seguidores animados com esse possível romance.

Arthur Picoli revela prejuízo de R$ 70 mil com seu carro e motivo deixa os fãs chocados Que situação! Na tarde desta quinta-feira (04), Arthur Picoli compartilhou com seus seguidores uma questão bem complicada que acabou enfrentando com seu carro. De acordo com o ex-BBB, os problemas de um pneu furado irão custar cerca de R$ 70 mil.

“Aí seu carro fura o pneu e os problemas por conta disso giram em torno de 70 mil hahaha ótimo dia para meus haters”, escreveu o ex-BBB em seu perfil do Twitter.

Aí seu carro fura o pneu e os problemas por conta disso giram em torno de 70 mil hahaha ótimo dia para meus haters 🫶

