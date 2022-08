Após polêmicas, Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Após desavenças nos últimos meses, a dupla Simone e Simaria anunciaram o fim das atividades. As irmãs seguirão carreiras solo. Segundo comunicado publicado nas redes sociais da dupla, os shows marcados serão cumpridos apenas por Simone, que já se apresenta sozinha desde junho. As duas se pronunciaram também na nota. Simaria diz que vai se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da voz. “Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística”, destacou. Simone completou. “Seguirei cantando e levando toda a alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”. Donas de hits como Foi Pá Pum, Regime Fechado, Legítima Defesa e outros, as ‘coleguinhas’ estouraram na música sertaneja em 2012 e lançaram 10 álbuns entre eles quatro de estúdio e seis ao vivo.